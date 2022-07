Milan, arriva De Ketelaere: il belga ha un conto in sospeso con Inzaghi

Charles De Ketelaere tra Milan e voglia di rivalsa: in passato ha già affrontato Simone Inzaghi ma le cose non andarono bene per il belga

L'edizione odierna del 'Corriere dello Sport' si sofferma su Charles De Ketelaere, nuovo calciatore del Milan. Il belga ha già affrontato, in passato, Simone Inzaghi quando allora sedeva sulla panchina della Lazio. In una gara di Champions League tra i biancocelesti e il Club Brugge, il talento belga aveva messo in discussione il passaggio del turno della Lazio, facendo tremare i ragazzi di Inzaghi colpendo una traversa nei minuti finali del match. Dunque De Ketelaere non riuscì a trascinare il Bruges agli ottavi, con il passaggio del turno negato proprio dal montante colpito.

Adesso il giocatore, che vestirà la maglia rossonera, avrà l'occasione per prendersi una sorta di rivincita personale contro Inzaghi, oggi allenatore dell'Inter. Il derby è in programma tra un mese: il giocatore ha già segnato la crocetta sul calendario. Intanto oggi arriverà a Milano e domani sosterrà le visite mediche per poi firmare il quinquennale che lo legherà al Milan. Non sarà a disposizione di Pioli questa sera contro il Marsiglia, ma potrà esserlo il 6 agosto contro il Vicenza. Discorso simile anche per Origi, ormai pronto a rientrare dopo l'infortunio muscolare.

L'Italia nel destino di De Ketelaere

Se prima si è citato l'incontro tra De Ketelaere e Simone Inzaghi, il quotidiano romano ha parlato anche di come l'Italia fosse nel destino del giocatore. De Ketelaere, infatti, ha segnato un gol agli azzurri di Mancini in Nations League all'Allianz Stadium di Torino. Nessuno, sotto la gestione Maldini-Massara, è stato pagato quanto lui: 36 milioni di euro bonus compresi. Adesso toccherà al giocatore incidere e contribuire all'ulteriore salto di qualità di tutta la rosa. In attesa che arrivi in città, l'Inter di Inzaghi e la Juventus sono avvisate: De Ketelaere vuole incidere.