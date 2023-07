Milan, De Ketelaere può partire solo a determinate cifre | News

Secondo quanto riferito da 'calciomercato.com', infatti, il Milan non vorrebbe assolutamente fare una minusvalenza dalla partenza di Charles De Ketelaere. Il Diavolo lo aveva acquisito dal Club Brugge per 32 milioni di euro più 3 di bonus. Queste cifre a bilancio pesano sui 5 anni di contratto per 2,2 milioni di euro netti a stagione e al 30 giugno 2023 il suo cartellino è stato ammortato a 6,5 milioni di euro. Per non perderci, dunque, il club rossonero dovrebbe accettare solamente offerte che siano superiori o uguali a 27 milioni di euro. LEGGI ANCHE: Milan, sfida al Chelsea per Cherki >>>