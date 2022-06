Milan, Daniel Maldini è ad un bivio: tra conferma e prestito

Come dicevamo, Daniel Maldini è chiamato ad una scelta importante. Un altro anno a Milanello gli permetterebbe di imparare dai migliori. Resta poi da considerare il vantaggio per il Milan, che potrebbe avere un giocatore in più nella rotazioni, che rientra tra i 4 calciatori cresciuti nelle giovanili della squadra (cioè che tra i 15 e i 21 anni siano stati tesserati nel club per almeno 36 mesi), una necessità per le liste Serie A e UEFA. L'alternativa, spiega 'calciomercato.com', è quella di fare la valigia, andare via in prestito, per mettere minuti ed esperienza nelle gambe. Sono tante le squadre di Serie A e Serie B interessate al figlio d'arte. Nelle prossime settimane si deciderà il futuro dei Maldini, da Paolo a Daniel. Milan, un nuovo bomber con uno scambio? Le ultime news di mercato >>>