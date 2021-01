Milan, Damiani: “Simakan trattativa complicata. Thauvin? Gli piace l’Italia”

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Intervenuto ai microfoni di ‘Radio Marte’ l’operatore di mercato Oscar Damiani (ex calciatore del Milan) ha parlato delle possibili trattative tra il club rossonero e i calciatori in arrivo dalla Francia. Queste le sue parole: “Rinforzarsi è difficile. Chi ha i giocatori bravi se li tiene. Si parla di Simakan per il Milan, ma è complicato. All’estero hanno più possibilità. Thauvin? Molto forte e a fine contratto. A lui piace l’Italia. Può interessare a molti club”.