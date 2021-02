Milan, Damiani: “Rinnovo Donnarumma? Una soluzione si troverà”

Il noto procuratore e agente sportivo Oscar Damiani, intervenuto su Rai Sport, ha parlato così della trattativa fra Milan e Mino Raiola per il rinnovo di Gigio Donnarumma: "Il mercato oggi è difficile. Il Milan è una squadra che giocherà le coppe e che gioca per vincere il campionato. Credo che una soluzione con si potrà trovare".