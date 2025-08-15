'La Gazzetta dello Sport' fa il punto sulla rivoluzione del Milan sul calciomercato: sette calciatori ingaggiati, quindici ceduti. E nel calcolo non figurano i cinque giocatori tornati da prestiti altrove e ancora di proprietà, più i sette usciti da Milanello a parametro zero o per mancati riscatti. Totale? Trentatré movimenti. E in tutto questo ci sono ancora due settimane al termine della sessione giorni in cui il Milan potrebbe continuare la rivoluzione. Il punto reparto per reparto. PROSSIMA SCHEDA
PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Milan, dal calciomercato una rivoluzione totale: tantissime operazioni
CALCIOMERCATO MILAN
Milan, dal calciomercato una rivoluzione totale: tantissime operazioni
'La Gazzetta dello Sport' fa il punto sulla rivoluzione del Milan sul calciomercato: tantissime operazioni messe a punto dal DS Igli Tare