Milan, dal calciomercato una rivoluzione totale: tantissime operazioni

'La Gazzetta dello Sport' fa il punto sulla rivoluzione del Milan sul calciomercato: sette calciatori ingaggiati, quindici ceduti. E nel calcolo non figurano i cinque giocatori tornati da prestiti altrove e ancora di proprietà, più i sette usciti da Milanello a parametro zero o per mancati riscatti. Totale? Trentatré movimenti. E in tutto questo ci sono ancora due settimane al termine della sessione giorni in cui il Milan potrebbe continuare la rivoluzione. Il punto reparto per reparto. PROSSIMA SCHEDA