Milan, Dahoud arriva a parametro zero? Ecco le sue caratteristiche (VIDEO)

Mahmoud Dahoud potrebbe vestire la maglia del Milan nella prossima stagione: conosciamo meglio il centrocampista tedesco

Enrico Ianuario

Tra i tanti calciatori che potrebbero vestire la maglia del Milan c'è anche Mahmoud Dahoud. Il calciatore siriano naturalizzato tedesco, secondo 'Sport1', sarebbe sulle tracce dei rossoneri in quanto si libererà a parametro zero, al termine di questa stagione, dal Borussia Dortmund. In attesa di scoprire quale sarà il suo futuro, conosciamo meglio il classe '96.

La carriera di Dahoud — Cresciuto nelle giovanili del Fortuna Dusseldorf prima e nel Borussia Moenchengladbach dopo, Dahoud fa il suo esordio con il Gladbach in Bundesliga nella stagione 2014-2015. In tre stagioni totalizza ben 88 presenze mettendosi in bella mostra nel campionato tedesco. Le sue ottime prestazioni attirano così l'attenzione del Borussia Dortmund che lo acquista nel 2017 per circa 12 milioni di euro. Giunto alla sua quinta stagione con la maglia giallonera, Dahoud ha collezionato sinora 129 presenze, anche se i tanti infortuni patiti negli anni ne hanno limitato la disponibilità e la crescita.

Ruolo e caratteristiche — Dahoud è un centrocampista centrale. Si tratta di un calciatore elegante nelle movenze, con un'ottima tecnica e un dinamismo che gli consente di essere pericoloso anche in fase offensiva. Caratteristiche che si sposerebbero perfettamente con lo stile di gioco proposto da Pioli nel Milan.

Gol e skills — Per avere un'idea migliore di Dahoud, vi proponiamo di seguito un video durante diverse azioni di gioco.

Prezzo del cartellino — Come già detto, Dahoud lascerà in estate il Borussia Dortmund a parametro. Transfermarkt valuta il calciatore circa 18 milioni di euro, segno di come sia un profilo interessante e che potrebbe fare al caso del Milan. Sul classe '96, però, non ci sono solo i rossoneri: il Diavolo dovrà tenere conto della concorrenza di Napoli, Siviglia e Leicester. Esclusiva - Tsakaleas: “Milan su Kostantelias. Ma il Paok vuole 20 milioni”

