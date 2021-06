Milan, Cuoghi: ‘Giroud è un giocatore d’elite. De Paul se va via Calhanoglu’

Le ultime notizie sul Milan. Stefano Cuoghi, ex calciatore rossonero, ha parlato delle operazioni in entrata e in uscita del Milan

Enrico Ianuario

Intervenuto ai microfoni di 'TuttoMercatoWeb.com', l'ex calciatore del Milan Stefano Coughi ha parlato del mercato dei rossoneri. Queste le sue parole sui movimenti in entrata e in uscita. "Giroud è un giocatore che fa parte di un'elite importante. Calhanoglu? Se non rinnova, il massimo sarebbe De Paul. Ha dimostrato nell'Udinese e nell'Argentina che può giocare ad un livello top". Tre stagioni per Stefano Cuoghi con la maglia rossonera dal 1980 al 1983 con la quale ha vinto due campionati di Serie B e due Coppe Mitropa.