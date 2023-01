Calciomercato Milan – Concorrenza per De Paul: si inserisce la Roma

Anche la Roma si inserisce nella corsa per Rodrigo De Paul, che continua ad essere un obiettivo di calciomercato del Milan

Il Mondiale giocato da protagonista con la sua Argentina ha reso Rodrigo De Paul uno degli uomini mercato. Sarà difficile strapparlo all' Atletico Madrid già nella prossima sessione di calciomercato, ma un suo trasferimento a giugno non sarebbe così difficile. E l'argentino gradirebbe l'ipotesi Serie A.

Secondo quanto riferito dal reporter di Marca, Ekrem Konur, sull'ex Udinese si sarebbe inserita la Roma. I giallorossi infatti starebbero cercando un mediano e i nomi preferiti sarebbero quelli di Lukic e Frattesi per gennaio. In ottica sessione estiva, però, Tiago Pinto sembrerebbe aver puntato davvero in alto.