Milan, con Pioli è cambiato tutto: da Ibrahimovic a Maldini

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Come viene evidenziato dalla Gazzetta dello Sport, la scelta di confermare Stefano Pioli sulla panchina del Milan può rappresentare uno spartiacque per i giocatori stessi e i dirigenti. Dalla conferma di Pioli arriva per esempio anche la voglia di Ibrahimovic di restare al Milan per un altro anno

Il discorso riguarda anche Kjaer e Bonaventura: fino a pochi giorni era praticamente certo l'addio del centrocampista, mentre adesso si apre uno spiraglio per il rinnovo. E infine c'è Paolo Maldini: i buoni risultati e il valore dei giocatori che è aumentato sono una medaglia al valore per il direttore dell'area tecnica. Anche il suo addio pareva scontato con Rangnick, invece con Pioli…