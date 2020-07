Calciomercato Milan – Miranchuk nome possibile: le novità

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Sky Sport ha fornito gli ultimi aggiornamenti di mercato riguardanti il Milan, che sta lavorando per costruire la squadra in vista della prossima stagione con acquisti e cessioni.

Trova effettiva conferma il nome di Aleksei Miranchuk, trequartista della Lokomotiv Mosca. Il russo interessa, ma solo a determinante condizioni, che potrebbe essere quella di uno scambio con Ricardo Rodriguez. Lucas Biglia, come noto, lascerà il Milan al termine di queste due partite: per l’argentino contatti con il Betis. INTANTO UN GIOCATORE ROSSONERO NON SARA’ A DISPOSIZIONE PER LA PARTITA CONTRO LA SAMPDORIA, CONTINUA A LEGGERE >>>