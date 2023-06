Milan, torna Colombo: terzo attaccante o nuovo prestito?

Milan, Colombo come terza opzione?

Lorenzo Colombo, si legge, può alleggerire i compiti dei titolari del Milan: è reduce dai sei gol nel Lecce, l’ultimo decisivo per la salvezza. I giallorossi lo avevano riscattato per due milioni e mezzo, il Milan ha esercitato l’opzione definitiva d’acquisto per tre. Sarà poi Pioli a deciderne il destino: in ritiro e nelle amichevoli di lusso del precampionato, se nel frattempo non saranno arrivati nuovi centravanti, potrà avere spazio e giocarsi le sue chance. Se invece club e allenatore riterranno più opportuna una seconda esperienza in prestito, Colombo rifarà le valigie. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, ecco il nuovo nome per la difesa