Milan, Chukwueze via a gennaio? L’impatto a bilancio della cessione

Nel corso della prossima sessione di calciomercato invernale il bilancio del Milan potrebbe sorridere in caso di addio di qualche giocatore: tra gli indiziati anche Samuel Chukwueze. L'attaccante nigeriano, infatti, in questa prima parte di stagione, esattamente come in tutta la scorsa, non ha mai davvero convinto, fatto salvo per un paio di prestazioni isolate. Questo avrebbe spinto il Diavolo a considerarlo cedibile già in questa finestra di gennaio. E d'altro canto qualche società ha già manifestato il proprio interesse per il classe 1999. Tra queste il Besiktas, che sembra essere disposto ad un sacrificio economico significativo pur di averlo. Ma a quale cifra il club rossonero ci guadagnerebbe?