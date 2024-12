Calciomercato Milan – Chukwueze-Besiktas, apertura importante: i dettagli

Samuel Chukwueze potrebbe presto trasferirsi dal Milan al Besiktas , come confermano alcune recenti indiscrezioni. L'esterno nigeriano nelle ultime uscite sta trovando maggiore spazio rispetto ad un avvio di stagione in chiaroscuro, ma la sua permanenza in rossonero sembra essere molto complicata. Da quella parte, infatti, spesso gioca Christian Pulisic e Paulo Fonseca ha dimostrato di preferirgli anche Yunus Musah in alcune specifiche occasioni. Al di là di questo, comunque, dalla Turchia si fanno sempre più insistenti le voci di un suo addio già nel prossimo calciomercato di gennaio.

Calciomercato Milan - Chukwueze al Besiktas? Arrivano due importanti segnali

Le ultime in merito le ha fornite 'Sabah', noto portale turco. Secondo quanto riferito, infatti, si è appreso che Hüseyin Yücel, che ha annunciato la sua candidatura alla presidenza del club, sarebbe pronto a fare sacrifici economici per questo trasferimento. Non solo, perché il Milan sarebbe anche disposto a lasciarlo partire, eventualmente anche a titolo definitivo, nonostante il suo contratto scada nel 2028. Ancora una prima offerta non è arrivata da parte del Besiktas, ma non è detto che non possa giungere nelle prossime settimane. Anche perché la sessione di calciomercato di gennaio è ormai alle porte di fatto.