Milan, che colpo Saelemaekers: è costato solo 7 milioni | News

Ultime Notizie Calciomercato Milan: la crescita di Saelemaekers

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, esalta il lavoro del Milan in questi mesi. Con dieci milioni di euro, Maldini e Massara hanno costruito metà della squadra prima in classifica. Tre milioni e mezzo sono stati versati al Siviglia per il riscatto di Kjaer, mentre Donnarumma e Calabria sono cresciuti nel settore giovanile.

Spostandosi in avanti, un altro esempio è quello di Alexis Saelemaekers. Il belga è costato solo 7 milioni di euro dall'Anderlecht, ma il suo rendimento è sotto gli occhi di tutti. Oggi è il padrone della fascia destra, avendo scalzato il titolare Samu Castillejo.