Milan, Cardinale presto in Italia per i rinnovi di Maldini e Massara

Nelle prossime settimane Gerry Cardinale , al momento negli Stati Uniti, tornerà a Milano per siglare i rinnovi di Paolo Maldini e Frederic Massara in scadenza il prossimo 30 giugno. Questa, dunque, la prima mossa della nuova proprietà. I due dirigenti, tra gli artefici dello Scudetto ottenuto dal Milan nell’ultima stagione, prolungheranno a breve l'accordo con il club rossonero.

Oltre al rinnovo di Maldini e Massara, Cardinale parlerà con i dirigenti del budget che intende mettere a disposizione per la sessione estiva di calciomercato, che dovrebbe aprirsi ufficialmente con l'arrivo di Divock Origi. L'ormai ex attaccante del Liverpool è atteso in Italia nelle prossime settimane.