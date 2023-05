Milan, Cardinale in Italia: previsto incontro con Maldini e Massara

Come riportato da calciomercato.com, sarebbe in programma un incontro tra Maldini, Massara e Cardinale per il futuro del Milan

Il Milan, potrebbe essere davanti a un'estate fondamentale: i rossoneri, dovranno lavorare molto, per cercare di dare a Stefano Pioli, una rosa più lunga e completa di quella di questa stagione, che ha faticato nel doppio impegno. Per questo, le figure di Paolo Maldini e Frederic Massara , saranno fondamentali in questo periodo di calciomercato .

Milan, incontro tra Cardinale, Maldini e Massara

Come riportato da calciomercato.com, Gerry Cardinale, sarà presente a San Siro per la partita contro il Verona. La prossima settimana, sarebbe in programma un incontro con Maldini e Massara per le valutazione sul futuro. Sul tavolo diversi temi, tra cui le operazioni concluse nelle due sessioni di mercato successive alla conquista del 19esimo scudetto e quelle ancora da concludere. Un incontro che potrebbe essere decisivo anche per la prossima sessione di calciomercato del Milan.