Giovanni Capuano, giornalista di Radio 24 ha commentato l'acquisto di Victor Boniface al Milan. Operazione in prestito con diritto di riscatto fissato per una cifra complessiva di circa 30 milioni di euro. Sensazioni fiduciose da parte di Capuano, ecco le sue parole.
Milan, Capuano: “Boniface a queste condizione è un colpo top”
"La questione Boniface è semplice. Preso a quelle condizioni (prestito più diritto, in tutto 30 milioni circa) se funziona è un colpo top assoluto. Se invece prevalessero i problemi fisici, il Milan avrebbe la via d’uscita del mancato riscatto ma lascerebbe la sensazione di non aver voluto spendere pur avendo venduto molto (e bene). Dando fiato a chi contesta le politiche della società. Al netto di eventuali altre manovre di mercato".
