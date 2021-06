Milan, Calhanoglu va all’Inter. Serve una risposta top di Maldini | News

Calhanoglu con ogni probabilità sarà un giocatore dell'Inter. Maldini e Massara, dirigenti del Milan, devono subito reagire

Salvatore Cantone

Il calciomercato si infiamma con la notizia di Hakan Calhanoglu all'Inter. Maldini e Massara sono da tempo in contatto con l'agente del calciatore per il rinnovo del contratto, ma alla fine il turco sembra aver deciso di vestire la maglia neroazzurra. Il Milan gli offriva un contratto di cinque anni, fino al 30 giugno 2026, a 4 milioni di euro netti a stagione. L'Inter, invece, l'ha spuntata offrendo a Calhanoglu un contratto di tre anni, fino al 30 giugno 2024, a 5 milioni di euro netti l'anno più uno di bonus.

I tifosi del Milan si dividono. Alcuni concordano sul fatto che il club rossonero non debba abbassare la testa, così come è successo con Donnarumma; altri pensano che sia stato commesso un autogol clamoroso, rafforzando una diretta concorrente come l'Inter. Nessuno ha la verità in tasca e quindi solo il campo dirà chi ha ragione e chi ha torto, ma è chiaro che questa notizia - imprevedibile fino a qualche giorno fa - farà discutere per parecchio tempo.

Una cosa è certa. Il Milan ha perso un titolare importante. Calhanoglu era uno dei fedelissimi di Pioli, forse il vero regista nel suo 4-2-3-1, e dunque servirà un sostituto all'altezza. Così come fatto con Maignan il club rossonero deve buttarsi a capofitto alla ricerca del nuovo trequartista. Il Milan è arrivato secondo in campionato e in questo momento l'Inter, fresca di scudetto, si è rafforzata ingaggiando un giocatore importante. Bisognare "reagire" acquistando un grande calciatore, magari superiore a Calhanoglu.

Certo, non sarà facile, ma neanche impossibile. Calhanoglu ha sempre alternato alti e bassi nella sua avventura rossonera, e dunque c'è la possibilità di fare un passo in avanti anche in quella posizione di campo. Di sicuro, come detto, il Milan deve dare un segnale: il colpo sulla trequarti non può essere sbagliato. Maldini e Massara sono già al lavoro: il Diavolo andrà avanti, come sempre ha fatto. Intanto il Milan pensa al sostituto di Romagnoli. Ecco chi è