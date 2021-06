Calhanoglu all’Inter: le migliori reazioni dei tifosi sui social | LIVEBLOG

Arriva il colpo di scena: Hakan Calhanoglu non rinnova con il Milan ed è a un passo dall'Inter. Come l'hanno presa i tifosi? Ecco le migliori reazioni social

Dopo il mancato rinnovo di Gianluigi Donnarumma, che sta effettuando le visite mediche con il Psg, anche il tormentone Hakan Calhanoglu è destinato presto a concludersi. Con lo stesso epilogo. Dopo le dichiarazioni dei giorni scorsi, in cui rimandava la decisione sul rinnovo dopo l'Europeo, arriva la conferma definitiva. L'ormai ex numero 10 rossonero sosterrà domani le visite mediche con l'Inter. Uno sgarbo che rappresenta un colpo di scena non di poco conto, con il turco che andrà a vestire la maglia nerazzurra per le prossime tre stagioni. Per lui un contratto da 5 milioni du euro a stagione più uno di bonus. Ma come la prenderanno i tifosi del Milan? Queste le migliori reazioni social.