Milan, Tonali torna? Cessioni in arrivo? Baresi rivela tutto. Camarda…

Tanto spazio concesso al calciomercato del Milan sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, domenica 17 novembre 2024. Non potrebbe essere altrimenti, visto che in questi giorni in cui l'attività dei club si ferma per gli impegni delle Nazionali, sono sempre le novità di mercato a tenere banco, tra i tifosi e per l'opinione pubblica. In casa rossonera, focus sui possibili rinforzi di gennaio 2025 per mister Paulo Fonseca. Vediamo insieme, ora, dunque, le notizie più importanti pubblicate finora su 'PianetaMilan.it'.