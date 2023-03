Milan, dall’Argentina: “Retegui? Ci sono offerte dall’Europa”

Mateo Retegui, attaccante in prestito al Tigre, potrebbe essere un obiettivo del Milan. Ecco le ultime novità

Mateo Retegui, attaccante del Tigre, ha esordito in Nazionale, segnando anche un gol. La sua prestazione con l'Italia, non può che farne salire la valutazione e il prezzo nella prossima sessione di calciomercato. Tra le squadre interessate, ci potrebbero essere anche Milan e Inter. Le due potrebbero sfidarsi in un derby. Ma occhio anche alle altre squadre europee, che potrebbero puntare sulle prestazione dell'italo-argentino. Ecco le ultime novità, direttamente dall'Argentina.