Tanto spazio concesso al calciomercato del Milan sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, lunedì 5 gennaio 2026. Non potrebbe essere altrimenti, visto che la sessione invernale è iniziata soltanto da pochi giorni, ma il Diavolo - con Niclas Füllkrug - ha già messo a segno il suo primo colpo 'di riparazione'. Ora i dirigenti rossoneri si scateneranno alla caccia degli elementi che serviranno per completare la squadra da mettere a disposizione del tecnico Massimiliano Allegri. Vediamo insieme, ora, dunque, le news più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'. PROSSIMA SCHEDA
Calciomercato Milan, Maignan verso il rinnovo. La volontà di Nkunku, le difficoltà per Kim
CALCIOMERCATO MILAN
Calciomercato Milan, Maignan verso il rinnovo. La volontà di Nkunku, le difficoltà per Kim
Le notizie più importanti finora pubblicate sul calciomercato del Milan nella mattina di oggi, lunedì 5 gennaio 2026. Diavolo protagonista, con il portiere e capitano Mike Maignan vicino al rinnovo del contratto ma non soltanto. Le ultime news
