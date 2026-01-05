Tanto spazio concesso al calciomercato del Milan sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, lunedì 5 gennaio 2026. Non potrebbe essere altrimenti, visto che la sessione invernale è iniziata soltanto da pochi giorni, ma il Diavolo - con Niclas Füllkrug - ha già messo a segno il suo primo colpo 'di riparazione'. Ora i dirigenti rossoneri si scateneranno alla caccia degli elementi che serviranno per completare la squadra da mettere a disposizione del tecnico Massimiliano Allegri. Vediamo insieme, ora, dunque, le news più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'. PROSSIMA SCHEDA