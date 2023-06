Milan, sul calciomercato lavoro collettivo: spazio ai dati

L'utilizzo dei dati

La grande rivoluzione del Milan, continua il Corriere, comincerà dalla tecnologia e dall'uso degli algoritmi per l'individuazione dei giocatori più adatti al progetto rossonero. Il club in questi mesi ha creato due aree fondamentali per il calciomercato che vanno avanti in sinergia, ossia l'area scouting e l'area dati. La tecnologia in soccorso dell'esperienza umana. L'algoritmo punta a sfruttare lo storico dei giocatori per avere un modello di previsione, si andranno a prendere elementi sottovalutati o spesso accantonati da altre squadre ma che invece potrebbero fare al caso del Milan.