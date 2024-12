Calciomercato Milan – Cinque cose che non sapete su … Belahyane

Il calciomercato invernale si avvicina e i tifosi sognano grandi colpi in entrata. Storicamente, la finestra di gennaio non è sinonimo di acquisti clamorosi, ma qualche grande perla, negli anni, c'è stata. Il Milan , in questo senso, lavora per rafforzare la rosa a disposizione di Paulo Fonseca . I rossoneri hanno bisogno di qualche ritocco in alcuni ruoli e i dirigenti del Diavolo si guardano attorno per approfittare di golose occasioni.

Non solo giocatori di esperienza, ma anche profili di talenti pronti a esplodere. In questo senso non possiamo non parlare di Reda Belahyane, Il centrocampista del Verona si sta mettendo ben in mostra in questa stagione e la sua qualità ha attirato le attenzioni di diversi club oltre il Milan. Non è una novità, infatti, che sulle tracce del classe 2004 vi sia anche la Lazio di Baroni. Giovane, forte ed eclettico: insomma, un giocatore che i rossoneri non possono farsi scappare. Intanto, però, scopriamo qualcosa in più su Belahyane. Ecco a voi 5 curiosità sul talento marocchino.