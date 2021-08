Milan, ‘Bild’: “Ecco quando scatta l’obbligo di riscatto di Hauge”

Jens-Petter Hauge è passato dal Milan all'Eintracht Francoforte in prestito con obbligo di riscatto. Ma quando scattano le condizioni?

Jens-Petter Hauge è passato dal Milan all'Eintracht Francoforte in prestito con obbligo di riscatto. Ma quando scattano le condizioni? A chiarire la situazione è la 'Bild'. L'obbligo di riscatto del norvegese scatterà non appena la squadra tedesca avrà conquistato la salvezza matematica. Obiettivo tutt'altro che impossibile per i rossoneri, visto che lo scorso anno è arrivato un quinto posto. In quel caso, nelle casse del Milan entreranno 12 milioni di euro.