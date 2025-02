Milan, Bianchin: “L’allenatore cambierà”. Poi i dubbi sul futuro

"L’ultima grande questione, perché si proietta sul futuro". Così Luca Bianchin, giornalista, ha parlato dopo Bologna-Milan 2-1. Il parere dell'opinionista in particolare sul futuro rossonero da Gazzetta.it: "Il Milan ora ha un amministratore delegato che prende le decisioni chiave anche sul mercato (Giorgio Furlani), un direttore tecnico che sceglie i giocatori sul mercato e in alcuni giorni della settimana va a Milanello (Geoffrey Moncada), un advisor della proprietà che interviene su tutto (dialogo con i giocatori, mercato, Under 23) ovvero Zlatan Ibrahimovic. Non ha funzionato".