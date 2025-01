Milan, Berta sarà il nuovo DS? Ecco la verità sulle voci di mercato

Nel Milan , come noto a tutti, sono l'amministratore delegato Giorgio Furlani e il direttore tecnico Geoffrey Moncada , con la supervisione del Senior Advisor di RedBird e Gerry Cardinale , l'ex attaccante rossonero Zlatan Ibrahimović , ad occuparsi del calciomercato e, più in generale, della gestione dell' area tecnica della squadra. Nell'organigramma del club di Via Aldo Rossi, però, manca un direttore sportivo.

Calciomercato Milan, Berta: nome caldo come nuovo DS. Ecco tutta la verità

Come scrive 'Tuttosport', da qualche giorno circola la possibilità che il Milan possa aggiungere un nuove direttore sportivo all'attuale dirigenza rossonera. Il nome emerso, a livello di rumors, è quello di Andrea Berta, ex direttore sportivo dell’Atletico Madrid (andato via lo scorso 5 gennaio) e che ha messo la firma sugli ultimi 12 anni dei colchoneros. Ha lavorato da DS del club spagnolo dal 2017 dopo che per quattro anni ha ricoperto il ruolo di direttore tecnico. Al momento, secondo il quotidiano, si tratterebbe solo di indiscrezioni. Dopo l'esonero di Antonio D’Ottavio, il ruolo del DS del Milan resta ancora vacante. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, colpo dalla Juventus. L’incredibile indiscrezione!>>>