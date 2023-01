Milan, Bennacer è ormai insostituibile: rinnovo pronto

Bennacer, giocatore chiave per il Milan: dominante in mezzo al campo e sempre tra i migliori. Prolungamento del contratto fondamentale.

Ancora una volta, anche se non ha rubato l'occhio come gli autori dei gol, Ismael Bennacer ieri è stato uno dei migliori del Milan alle 12:30. Primo per passaggi completati (49), contrasti vinti (3) e palle recuperate (13). Certamente essere un centrocampista aiuta, ma Bennacer è il migliore sia in fase di costruzione che di recupero. Il fatto che quella di ieri non sia la sua partita migliore dell'anno fa riflettere. La sua costanza è disarmante. Difficilissimo sia insufficiente, scrive la Gazzetta: gioca sempre, sbaglia mai approccio e fa girare la squadra. Finora in campionato le ha giocate tutte, di cui solo 3 da subentrato e ben 13 da titolare.