Milan, sulla fascia sinistra Ballo-Touré può rimanere il vice-Theo

Fodé Ballo-Touré potrebbe essere il vice-Theo Hernandez anche nella prossima stagione. Il senegalese dovrebbe rimanere nonostante i rumors. Il Corriere dello Sport spiega come la possibilità sia in netta risalita, visto che il Milan si concentrerà su un difensore centrale ed eventualmente su un centrocampista .

Nessun terzino sinistro, dunque, ma un'opzione Abdou Diallo in più qualora arrivasse dal PSG. Il senegalese, infatti, agisce indistintamente sia da centrale che da esterno a sinistra in una difesa a 4. Inoltre, anche Florenzi, Calabria e Kalulu sono in grado di ricoprire all'occorrenza il ruolo di terzino sinistro. Idea dalla Serie A per il centrocampo, ma ci sono altri nomi: le ultime di mercato sul Milan