Milan, Bakayoko deve cambiare passo: troppe le prove opache

Ora Tiémoué Bakayoko, centrocampista del Milan, deve cambiare passo: la prima parte di stagione del giocatore è stata negativa

La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, si sofferma su Tiémoué Bakayoko. Ora tocca al centrocampista del Milan essere protagonista, considerando che Kessie e Bennacer saranno impegnati in Coppa D'Africa. Con i due fuori dai giochi sarà inevitabile utilizzare l'ex Chelsea, che finora ha deluso le aspettative dei tifosi e della dirigenza. Troppo gli errori che sono costati cari alla squadra d Pioli. La speranza è che le cose cambino in questo mese di gennaio, altrimenti il Milan sarebbe costretto a intervenire sul mercato.