Milan, Baiocchini: “Bennacer, Leao e Kalulu: le ultime sui rinnovi” | News

Rafael Leao, Ismael Bennacer e Pierre Kalulu potrebbero presto rinnovare i loro contratti con il Milan: le ultime secondo Manuele Baiocchini

Intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport 24', Manuele Baiocchini ha parlato del Milan e di alcuni calciatori in procinto di rinnovare i propri contratti. Queste le sue dichiarazioni: "In questi giorni il Milan sta facendo diversi appuntamenti con gli agenti di alcuni giocatori che dovranno rinnovare a breve. Uno di questi è Bennacer, del quale si sta parlando dall'inizio stagione: siamo vicinissimi davvero ad un rinnovo fino al 2026. Con Leao si va avanti per cercare un accordo definitivo. Leao rinnoverà il suo contratto con il Milan e stanno cercando di limare gli ultimi dettagli per cercare di dare questo annuncio. Poi il Milan vorrà rinnovare anche Kalulu, per premiarlo della stagione che ha fatto e sta facendo. Il suo contratto verrà adeguato economicamente e prolungato fino al 2026. Anche lui dopo Theo e Gabbia, e dopo quelli che saranno i rinnovi di Leao e Bennacer, sarà un altro milanista a scadenza 2026, questo ciclo lungo che stanno creando Maldini e Massara".