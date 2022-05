Milan, Baiocchini: “L’idea è prendere un’ala destra di grande qualità”

Manuele Baiocchini, giornalista di 'Sky Sport', ha parlato di calciomercato e della volontà del Milan di acquistare un'ala destra di alto livello

"Non so se serva Bernardeschi nello specifico, ma quello che so è che la società vuole regalare a Stefano Pioli, per l'anno prossimo, un'ala destra di grande qualità. Perché ad ora ci sono Saelemaekers, Messias, che tra l'altro andrebbe riscattato per 5 milioni e mezzo dal Crotone, e quindi il Milan sta facendo delle valutazioni: intanto se riscattare Messias… Però non si può essere in tre in quella zona di campo. Probabilmente l'anno prossimo saranno due come in questa stagione: se il Milan farà il grande investimento in quella zona del campo uno dei due potrebbe non rimanere. O potrebbe non essere riscattato Messias o se dovesse arrivare un'offerta per Saelemaekers potrebbe andare via il belga e quindi Messias fare l'alternativa al grande colpo di mercato".