Milan, scelto l’attaccante: offerta a gennaio e budget per il mercato

Il Milan approfitta della sosta per le nazionali e lavora per l'acquisto di un grande attaccante. I rossoneri avrebbero già trovato il profilo giusto e starebbero studiando le proprie mosse per la sessione di mercato invernale. Il nostro Stefano Bressi parla di questo ma, anche, del budget del Milan in vista di gennaio. Ecco, di seguito, il video.