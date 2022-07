Milan, AS: “Il Valencia non può registrare Castillejo per via del FPF”

Il Valencia non può iscrivere Samu Castillejo per via di un problema derivante dalle regole sul fair-play finanziario imposte da LaLiga

Carmelo Barillà

Il Valencia non può iscrivere Samu Castillejo per via di un problema derivante dalle regole sul fair-play finanziario imposte da LaLiga. Il calciatore arrivato dal Milan non può essere registrato fondamentalmente perché i conti del club spagnolo non sono a posto. Così, riporta AS, per il club si aprono tre strade.

Castillejo-Valencia: le tre soluzioni

Come detto, tre soluzioni per il Valencia: la prima, molto lontana, porta direttamente al proprietario Peter Lim, che dovrebbe iniettare nuovi capitali nel club; la seconda, invece, porta alla stessa Liga Spagnola, che potrebbe mostrarsi più "indulgente" visto che ci sono diverse società nella situazione del Valencia. La speranza è che si possano modificare i parametri del Fair Play, ma al momento l'opzione non sembra contemplata. La terzavia, più dolorosa, è quella di ridurre il monte ingaggi cedendo qualche pezzo grosso come Gayà, Cillessen, Soler o Guedes.