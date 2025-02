Milan, arriva l’ufficialità di Joao Felix: ecco il numero che indosserà

Il Milan conclude un calciomercato invernale pieno di colpi di scena. Sono infatti ben cinque i nuovi acquisti rossoneri ed è arrivata, proprio in questi minuti, l'ufficialità di uno di questi: parliamo di Joao Felix . Il fantasista portoghese arriva in prestito dal Chelsea ed è pronto a formare, con Santiago Gimenez , una coppia d'attacco che stuzzica tutti i tifosi rossoneri. Ecco, di seguito, il comunicato ufficiale del Milan .

"AC Milan è lieto di comunicare di aver acquisito a titolo temporaneo le prestazioni sportive del calciatore João Félix Sequeira dal Chelsea FC. L'attaccante portoghese ha firmato un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2025. Nato a Viseu (Portogallo) il 10 novembre 1999, cresce nei Settori Giovanili portoghesi tra Padroense e Porto, prima di passare al Benfica con cui debutta in Prima Squadra nel 2017 e vince un campionato portoghese. Nel 2019 passa all'Atletico Madrid con cui vince la Liga, prima di indossare anche le maglie di Barcellona e Chelsea. In carriera, João Félix ha realizzato 75 gol in 258 presenze. João, nel giugno 2019 debutta nella Nazionale portoghese, con cui vanta 45 presenze e 9 reti e vince la Nations League 2019. João Félix indosserà la maglia rossonera numero 79".