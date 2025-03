Ampio spazio dedicato al Milan oggi, venerdì 21 marzo 2025, su diverse testate, sia sportive che generali. La squadra si prepara a tornare in campo dopo la sosta per affrontare il Napoli. Nel frattempo, si delineano prospettive per il futuro prossimo e a medio termine del club. Ecco le principali novità sui rossoneri riportate su 'PianetaMilan.it'. VAI ALLA PROSSIMA SCHEDA