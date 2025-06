Calciomercato Milan: Allegri e Vlahovic, un “rilancio” da 30 milioni?

Il calciomercato entra nel vivo con un retroscena che infiamma tutta l'estate rossonera: il Milan si è iscritto alla corsa per Dusan Vlahovic

Il calciomercato entra ufficialmente nel vivo con un retroscena che potrebbe infiammare tutta l'estate rossonera: il Milan si è ufficialmente iscritto alla corsa per il serbo Dusan Vlahovic . A spingere per l'acquisto dell'attaccante serbo, destinato a lasciare i colori bianconeri della Juventus, è stato proprio il 'nuovo' allenatore rossonero, Massimiliano Allegri .

Milan: Allegri e Vlahovic, un "Rilancio" da 30 Milioni?

Come riferito da Tuttosport, tra Allegri e Vlahovic, nonostante le difficoltà ai tempi della Vecchia Signora (dove il serbo lamentava pochi palloni giocabili), il rapporto è sempre stato di stima reciproca. Una recente telefonata "simpatica" tra i due ha riacceso le speranze rossonere. Allegri, forte di una stima molto grande per il serbo, pare animato anche da una voglia di rivincita, convinto di poter dimostrare che la Juventus si stia sbagliando su Vlahovic e che lui sia assolutamente in grado di 'riaccenderlo'. Questa conversazione ha, di fatto, sbloccato l'ipotesi del Milan nella testa di Dusan.