Milan-Allegri: accordo verbale nelle prossime ore? Le parole di Moretto

La panchina del Milan sembra essere ad un passo dalla definizione, e il nome di Massimiliano Allegri potrebbe diventare realtà. Le ultime indiscrezioni, confermate anche dal noto esperto di mercato Matteo Moretto , parlano chiaro: un accordo verbale tra il tecnico livornese e il club di via Aldo Rossi potrebbe arrivare già nelle prossime ore.

Il Milan ha operato una decisa accelerazione nella giornata di oggi, puntando con molta forza su Allegri come primissima scelta per guidare la squadra, nome preferito di Igli Tare, nuovo direttore sportivo del Milan. La volontà è quella di chiudere l'operazione in tempi record, e la sensazione è che si possa arrivare alla tanto attesa fumata bianca molto presto.