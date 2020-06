Milan, Albertosi: “Rinnovo Donnarumma? Ci sono due strade per lui”

MILAN NEWS – Enrico Albertosi, ex portiere del Milan, ha parlato del futuro rossonero di Gianluigi Donnarumma. Queste le sue dichiarazioni rilasciate ai microfoni di ‘TuttoMercatoWeb’: “Rinnovo Donnarumma? Dipende dalla società, dal procuratore e da lui. Se vuole vincere subito deve andar via, se vuol restare in un grande club come il Milan dovrà aspettare un po’ per vincere ma i rossoneri avrebbero una garanzia in porta. Serviranno almeno due-tre anni prima di tornare in alto”.

