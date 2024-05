Questo di modo che Pioli possa salutare a 'San Siro' i tifosi che, nel recente passato, l'hanno tanto acclamato e - si spera - che la tifoseria del Diavolo renda omaggio ad un allenatore che ha riportato lo Scudetto al Milan dopo undici anni e una semifinale di Champions League dopo sedici.

Sul tecnico di Parma ci sarebbero Napoli e Atalanta — Per 'Tuttosport', il faccia a faccia tra Pioli e la dirigenza del Milan, proprio per il rapporto avuto in questi anni, non dovrebbe riservare sorprese. È probabile che si vada verso la risoluzione consensuale del suo contratto con buonuscita. Pioli, però, non dovrebbe rimanere fermo l'anno venturo.

Dove può andare? Per il quotidiano torinese, al momento, sono due le opzioni 'calde' per il tecnico emiliano. Una porta al Napoli, visto che il suo agente avrebbe già avuto contatti con il club di Aurelio De Laurentiis. Il quale, però, pensa anche di 'soffiare' Gian Piero Gasperini all'Atalanta.

Così fosse, per Pioli, incredibilmente, potrebbero aprirsi le porte di un'esperienza a Bergamo, alla guida della 'Dea'. LEGGI ANCHE: Nuovo allenatore, il Milan chiama De Zerbi: due ostacoli da superare >>>

