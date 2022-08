Mercato – Ziyech disposto a tagliarsi lo stipendio pur di trasferirsi al Milan

Arrivano delle notizie dall'Inghilterra inerenti al futuro di Hakim Ziyech. Il calciatore marocchino, come ben si sa, potrebbe lasciare il Chelsea in questa finestra di mercato. Nei mesi scorsi il Milan avrebbe avuto un contatto con i 'blues' e lo stesso Ziyech per provare a portarlo a Milano. Una pista che, con il passare delle settimane, si è raffreddata sempre di più tanto che noi di pianetamilan.it siamo venuti a conoscenza del fatto che la pista Ziyech non sia più percorribile.