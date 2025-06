Mercato, Theo Hernandez ancora nel mirino saudita: L’Al Hilal non si arrende

Il futuro di Theo Hernández al Milan continua a essere avvolto in una nube mistero, con le sirene saudite che non accennano a placarsi

Il futuro di Theo Hernández al Milan continua a essere avvolto in una nube mistero, con le sirene saudite che non accennano a placarsi. Secondo quanto riferito da Daniele Longo, noto esperto di mercato, l'Al Hilal non ha mollato la presa sul terzino francese, nonostante più di un rifiuto da parte del giocatore.