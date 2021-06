Mercato – SportMediaset: “Ziyech il sostituto di Calhanoglu. Su Ceballos…”

Secondo SportMediaset, il Milan avrebbe individuato in Ziyech il sostituto di Calhanoglu. L'alternativo al marocchino sarebbe Ceballos

Il Milan dovrà correre ai ripari dopo aver perso a parametro zero Hakan Calhanoglu. Il turco si trasferirà lontano dal Milan ma non da Milano, in quanto è ormai pronto a firmare un contratto di tre anni con l'Inter. La società di via Aldo Rossi, dunque, sta studiando dei nomi importanti, in maniera tale da garantire a Stefano Pioli un sostituto all'altezza, o ancora più forte, dell'ormai ex numero 10 rossonero. Stando a quanto riportato dai colleghi di 'SportMediaset', Maldini e Massara vorrebbero puntare dritto sul fantasista del Chelsea Hakim Ziyech. I' blues', dall'altro lato, vorrebbero si cederlo, ma non generando una minusvalenza in quanto è stato pagato ben 40 milioni di euro dall'Ajax. I rossoneri, dunque, sarebbero intenzionati ad acquistare il marocchino in prestito con diritto di riscatto.