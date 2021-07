Mercato Roma – Vina ad un passo: il terzino era seguito anche dal Milan

Matias Vina è ad un passo dalla Roma: il terzino uruguayano diventerà presto un calciatore giallorosso. Era seguito anche dal Milan

Dopo essere stato accostato al Milan per diverso tempo, Matias Vina alla fine si trasferirà alla Roma di José Mourinho. Il terzino uruguayano si trasferirà nella Capitale e sostituirà l'infortunato Leonardo Spinazzola, il quale dovrà stare ai box per sette mesi dopo la rottura del tendine d'Achille rimediata nel match tra Italia e Belgio. Secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio sul suo account Instagram, i giallorossi verseranno nelle casse del Palmeiras 10 milioni di euro. L'obiettivo è quello di avere il calciatore a disposizione già nel ritiro di Algarve in Portogallo. Sfuma (quasi) ufficialmente, dunque, il trasferimento di Vina nella Milano rossonera. Intanto Brahim Diaz ha parlato ai microfoni di Milan Tv: ecco le sue parole.