Mercato – Nkunku, non solo il Milan: su di lui gli occhi di mezza Europa

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, non ci sarebbe solamente il Milan interessato a Christopher Nkunku del Lipsia

Enrico Ianuario

La grande stagione di Christopher Nkunku con la maglia del Lipsia non è passata inosservata ai grandi club europei. L'ex giocatore del PSG ha segnato 34 gol in 49 partite, numeri strepitosi se si pensa che il classe 1997 non è una prima punta.

Nei giorni scorsi 'rumors' di mercato hanno accostato il calciatore in questione al Milan, ma non sarebbe l'unico club interessato a Nkunku. Come riporta 'L'Equipe', infatti, le qualità del fantasista francese sono apprezzate da grandi club quali Chelsea, Manchester United e Barcellona.

In ogni caso non sarà facile strappare il giocatore al Lipsia, in quanto il club tedesco non ha necessità di vendere. Dunque deciderà di privarsi del giocare solamente dinanzi ad un'offerta monstre. Milan, ecco l'alternativa in difesa a Botman: le ultime news di mercato >>>

