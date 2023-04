Mercato Napoli – Addio Osimhen: Bayern pronto a spendere 100 milioni

Victor Osimhen ha stregato non solo i tifosi del Napoli, ma anche il resto d'Europa. A suon di gol e ottime prestazioni, l'attaccante nigeriano ha attirato l'attenzione su di sé e potrebbe lasciare il club azzurro al termine di questa stagione. Una delle tante società interessate all'ex Lille è il Bayern Monaco, club alla ricerca di un sostituto di Choupo-Moting, calciatore che potrebbe lasciare i bavaresi a fine campionato. Secondo 'SportBild', Osimhen sarebbe disposto a trasferirsi in Bundesliga, campionato in cui ha militato quando vestiva la maglia del Wolfsburg. Il Bayern Monaco, per strappare il sì di De Laurentiis, sarebbe pronto ad avanzare un'offerta da 100 milioni di euro.Milan, occhi su un attaccante in uscita dal PSG >>>