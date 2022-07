Mercato Milan – Ziyech costa solo 10 milioni. E può ridursi lo stipendio

L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' si sofferma sul calciomercato del Milan e, in particolare, sulla questione Hakim Ziyech. Il marocchino, da diverse settimane, è un profilo che i rossoneri hanno messo nel mirino per diversi motivi. Innanzitutto il Chelsea non lo considera centrale nel suo progetto tecnico e, dunque, potrebbe lasciarlo partire a prezzo di saldo. Proprio a questo proposito la 'Rosea' sottolinea come Ziyech potrebbe arrivare al Milan non solo in prestito, ma anche a titolo definitivo per 'soli' 10 milioni di euro. Un motivo in più per puntare forte sulle qualità indubbie del classe 1993.