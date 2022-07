Mercato Milan, Ziyech è molto vicino: le ultime e il punto

Ziyech potrebbe essere il vero colpo di mercato del Milan in questa stagione. Si cerca una soluzione con il Chelsea per il prestito.

Potrebbe essere Hakim Ziyech , marocchino classe 1993 del Chelsea , il vero grande acquisto del mercato del Milan quest'estate. L'esterno era già stato vicino la scorsa estate, ma non si era concretizzato. Stavolta c'è grande fiducia e il giocatore ha già dato il proprio benestare al trasferimento. Anche il Chelsea non sembra intenzionato a porre particolare resistenza e quindi il Milan è davvero a un passo dall'acquisto di Ziyech stavolta.

I dialoghi sono continui e i primi giorni della prossima settimana potrebbero essere quelli decisivi per il passaggio di Ziyech in rossonero. Bisogna solo trovare l'intesa sulla formula con il Chelsea: secondo Tuttosport, che scrive il contrario di tutti gli altri, sarebbe il Milan a voler inserire l'obbligo di riscatto, mentre i Blues non vorrebbero lasciarlo andare. Il prezzo finale, in ogni caso, dovrebbe essere di circa 28 milioni. Per quanto riguarda l'ingaggio, c'è fiducia nel trovare una soluzione. Intanto arrivano novità importanti su Messias, ecco le ultime >>>