Mercato Milan – Ziyech, nodo ingaggio ma colloqui vivi con il Chelsea

Nella serata di ieri il nostro esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha riportato la notizia di un Milan che è ritornato con forza su Hakim Ziyech . I rossoneri infatti, già nel corso dello scorso calciomercato estivo, hanno cercato il centrocampista offensivo del Chelsea per aumentare la qualità sulla trequarti. La trattativa non è andata a buon fine per diverse difficoltà legate all'ingaggio e alla valutazione del cartellino, ma nel frattempo le carte in tavola sono cambiate.

L'autorevole quotidiano inglese ' The Guardian' conferma l'interesse del Milan per Ziyech, considerato un esubero dal tecnico del Chelsea Thomas Tuchel. Il classe 1997 ha già dato il suo ok al trasferimento in rossonero, ma il problema principale dell'ingaggio per il momento rimane. Per superare l'ostacolo il Diavolo sta trattando direttamente con il suo agente. Ziyech-Milan un anno dopo: sarà la volta buona? Milan, Botman va al Newcastle: idea low cost dalla Svezia? Le ultime news